В Тверской области экс-замминистра приговорили к пяти годам за взятку

Мост через реку Волга в городе Твери

ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Суд в Суд в Тверской области приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя министра экономического развития Тверской области Дениса Ильина, который обвинялся в получении 500 тысяч рублей взятки, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

В отношении экс-чиновника было возбуждено дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия".

"Установлено, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя ООО "Энерго" взятку в сумме 500 тысяч рублей за совершение действий в ее пользу как руководителя данного общества и предпринимателей, интересы которых она представляла", - говорится в сообщении.

В частности, Ильин должен был способствовать "допуску предпринимателей к конкурсному отбору на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров".

В момент получения взятки чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

"Приговором суда Денису Ильину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.