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2020-03-04T19:47+0300
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В Тверской области экс-замминистра приговорили к пяти годам за взятку
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РИА Новости

В Тверской области экс-замминистра приговорили к пяти годам за взятку

19:47 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Суд в Тверской области приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя министра экономического развития Тверской области Дениса Ильина, который обвинялся в получении 500 тысяч рублей взятки, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
В отношении экс-чиновника было возбуждено дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия".
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"Установлено, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя ООО "Энерго" взятку в сумме 500 тысяч рублей за совершение действий в ее пользу как руководителя данного общества и предпринимателей, интересы которых она представляла", - говорится в сообщении.
В частности, Ильин должен был способствовать "допуску предпринимателей к конкурсному отбору на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров".
В момент получения взятки чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
"Приговором суда Денису Ильину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее суд вынес приговор в отношении руководительницы ООО "Энерго", в отношении было возбуждено дело о мошенничестве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьПроисшествия
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