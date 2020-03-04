Зеленский предложил назначить главой Минобороны генерала Тарана

Премьер Украины Алексей Гончарук во вторник написал заявление об отставке. Парламент в среду одобрил это решение. Отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Согласно украинскому законодательству, глава государства вносит на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.

Таран является генерал-лейтенантом в запасе. Родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного. В 1972–77 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник". В 1987 году закончил военную академию ПВО сухопутных войск в Киеве по специальности "Управление боевыми действиями". В 1999–2004 годах — военный атташе при посольстве Украины в США. С апреля по август 2015 года был представителем Киева в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. В 2016 году уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.