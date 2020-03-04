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МИД порекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо из-за коронавируса
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РИА Новости

МИД порекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо из-за коронавируса

19:41 04.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за распространения там коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
"В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости", - говорится в сообщении.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыХоккайдоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияВ мире
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