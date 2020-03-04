МИД порекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за распространения там коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
"В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости", - говорится в сообщении.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса