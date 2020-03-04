ПСБ организует клуб для привилегированных клиентов-женщин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ПСБ планирует открыть во второй половине года женский клуб для клиентов сегмента премиум, где банк выступит в качестве экспертной площадки для проведения встреч и консультаций с лучшими специалистами страны, сообщила РИА Новости директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос.
Она принимает участие в деловой программе проходящего в Москве форума "Здоровье женщин-благополучие нации". "В ПСБ порядка 40% клиентов Private Banking – это женщины. Поэтому было принято решение открыть на базе банка женский клуб, где можно будет получить консультации не только по вопросам, связанным с финансами, – от спорта до выбора эксклюзивных предложений отдыха", – сказала Наталья Капинос.
Выступая на сессии "Масс-медиа в формировании здорового образа жизни", она отметила, что "клуб станет местом, где женщины смогут обменяться контактами, встретиться с лучшими специалистами и консультантами рынка, рассказать о своих проектах".
Планируется, что головной офис женского клуба ПСБ будет базироваться в столице, а его участниками станут женщины-клиенты из всех офисов банка по всей России.
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