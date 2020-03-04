ПСБ организует клуб для привилегированных клиентов-женщин

Она принимает участие в деловой программе проходящего в Москве форума "Здоровье женщин-благополучие нации". "В ПСБ порядка 40% клиентов Private Banking – это женщины. Поэтому было принято решение открыть на базе банка женский клуб, где можно будет получить консультации не только по вопросам, связанным с финансами, – от спорта до выбора эксклюзивных предложений отдыха", – сказала Наталья Капинос.