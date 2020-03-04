В Сети показали необычные способы защиты от коронавируса

ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Пассажиры лондонского метро пытаются защититься от коронавируса, надев маски, противогазы, пластиковые пакеты и пластмассовые контейнеры, свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях.
Жители британской столицы обеспокоены распространением коронавируса в стране. В среду число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 85, за последние сутки было диагностировано 34 новых случая, сообщил британский Минздрав.
Some images from London Metro this morning. #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/qnuSlnAJRf— RajaAther (@RajaAther12) March 4, 2020
И, хотя паники среди жителей Лондона нет, в общественных местах и в транспорте горожане пытаются обезопасить себя. Несмотря на то, что маски в аптеках доступны, некоторые предпочитают пользоваться подручными средствами: пластиковыми пакетами из супермаркетов и даже полупрозрачными пластмассовыми контейнерами.
Кто-то приспосабливает предметы гардероба, такие как шарфы, платки и чашечки от бюстгалтеров для защиты рта и носа от опасного вируса.
Большинство же пассажиров, посетителей музеев, магазинов и кафе не носят никаких защитных масок.
Londra Halki #Coronavirus icin gerekli onlemleri almis. #COVIDー19 #COVID19UK #CovExit #London pic.twitter.com/1iZESYUhys— Neanderthal Bey (@NeanderthalBey) March 4, 2020
"Я не вижу в масках смысла. Мою руки, как рекомендуют врачи, пью витамины, чтобы поддержать иммунитет. Стараюсь не приближаться к тем, кто кашляет или чихает. Противогаз надевать пока рано", - поделилась с РИА Новости жительница Лондона Люси.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, в магазинах в центре Лондона в продаже имеются влажные антибактериальные салфетки, а вот гели уже распроданы.
"Да, все жидкости и гели уже раскупили, влажные салфетки еще есть. Но мы ждем новых поставок", - сказала продавец одного из магазинов на самой оживленной торговой улице Лондона Оксфорд-стрит.
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