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В Сети показали необычные способы защиты от коронавируса
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РИА Новости

В Сети показали необычные способы защиты от коронавируса

19:37 04.03.2020 (обновлено: 22:27 04.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Пассажиры лондонского метро пытаются защититься от коронавируса, надев маски, противогазы, пластиковые пакеты и пластмассовые контейнеры, свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях.
Жители британской столицы обеспокоены распространением коронавируса в стране. В среду число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 85, за последние сутки было диагностировано 34 новых случая, сообщил британский Минздрав.
И, хотя паники среди жителей Лондона нет, в общественных местах и в транспорте горожане пытаются обезопасить себя. Несмотря на то, что маски в аптеках доступны, некоторые предпочитают пользоваться подручными средствами: пластиковыми пакетами из супермаркетов и даже полупрозрачными пластмассовыми контейнерами.
Кто-то приспосабливает предметы гардероба, такие как шарфы, платки и чашечки от бюстгалтеров для защиты рта и носа от опасного вируса.
Большинство же пассажиров, посетителей музеев, магазинов и кафе не носят никаких защитных масок.
"Я не вижу в масках смысла. Мою руки, как рекомендуют врачи, пью витамины, чтобы поддержать иммунитет. Стараюсь не приближаться к тем, кто кашляет или чихает. Противогаз надевать пока рано", - поделилась с РИА Новости жительница Лондона Люси.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, в магазинах в центре Лондона в продаже имеются влажные антибактериальные салфетки, а вот гели уже распроданы.
"Да, все жидкости и гели уже раскупили, влажные салфетки еще есть. Но мы ждем новых поставок", - сказала продавец одного из магазинов на самой оживленной торговой улице Лондона Оксфорд-стрит.
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