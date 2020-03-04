В Сети показали необычные способы защиты от коронавируса

ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Пассажиры лондонского метро пытаются защититься от Пассажиры лондонского метро пытаются защититься от коронавируса , надев маски, противогазы, пластиковые пакеты и пластмассовые контейнеры, свидетельствуют фотографии, размещенные в социальных сетях.

Жители британской столицы обеспокоены распространением коронавируса в стране. В среду число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 85, за последние сутки было диагностировано 34 новых случая, сообщил британский Минздрав.

И, хотя паники среди жителей Лондона нет, в общественных местах и в транспорте горожане пытаются обезопасить себя. Несмотря на то, что маски в аптеках доступны, некоторые предпочитают пользоваться подручными средствами: пластиковыми пакетами из супермаркетов и даже полупрозрачными пластмассовыми контейнерами.

Кто-то приспосабливает предметы гардероба, такие как шарфы, платки и чашечки от бюстгалтеров для защиты рта и носа от опасного вируса.

Большинство же пассажиров, посетителей музеев, магазинов и кафе не носят никаких защитных масок.

"Я не вижу в масках смысла. Мою руки, как рекомендуют врачи, пью витамины, чтобы поддержать иммунитет. Стараюсь не приближаться к тем, кто кашляет или чихает. Противогаз надевать пока рано", - поделилась с РИА Новости жительница Лондона Люси.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, в магазинах в центре Лондона в продаже имеются влажные антибактериальные салфетки, а вот гели уже распроданы.