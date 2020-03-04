2020-03-04T19:27+0300
2020-03-04T19:27+0300
https://ria.ru/20200304/1568163763.html
Трудный путь к знаниям: девочка с ДЦП ездит в школу на повозке
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РИА Новости
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РИА Новости
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Трудный путь к знаниям: девочка с ДЦП ездит в школу на повозке
Ежедневная дорога в школу для Кристины – испытание. Добраться до нее можно только при помощи повозки. У ребенка детский церебральный паралич, семья живет в отдаленной деревне, где нет дорог и куда не доезжает школьный автобус. Решение проблемы упирается в нехватку денег в бюджете.
2020-03-04T19:27+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=40512179&type=mp4
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Трудный путь к знаниям: девочка с ДЦП ездит в школу на повозке
Ежедневная дорога в школу для Кристины – испытание. Добраться до нее можно только при помощи повозки. У ребенка детский церебральный паралич, семья живет в отдаленной деревне, где нет дорог и куда не доезжает школьный автобус. Решение проблемы упирается в нехватку денег в бюджете.