В ПСБ рассказали о кредитных лимитах предприятиям Татарстана

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Максимальный размер кредитов в Максимальный размер кредитов в ПСБ крупным предприятиям стратегического значения в Татарстане, включая ОПК, составляет около 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка об итогах встречи президента республики Рустама Минниханова и председателя ПСБ Петра Фрадкова.

Особое внимание в ходе встречи было уделено работе банка с крупнейшими компаниями Татарстана. Отмечается, что ПСБ развивает отношения с ГК "Камаз", ГК "Таиф", ГК "Татнефть", холдингом АО "СК Ак Барс".

"В банке установлены кредитные лимиты крупным предприятиям Республики Татарстан, имеющим стратегическое значение для страны, в размере около 100 миллиардов рублей, включая предприятия ОПК. В их число входят АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького", АО "Казанский вертолетный завод", АО "Ремдизель", судостроительная корпорация "Ак Барс". Кредиты выдаются в том числе по программе льготного финансирования предприятий ОПК по ставке 6,5% годовых", - отмечается в сообщении.

По словам Фрадкова, Татарстан - ключевой партнер банка. Он также отметил, что возможность расширения взаимодействия сторон в разных секторах экономики имеет большое значение.

"Поддержка малого и среднего бизнеса, внедрение современных банковских технологий, новейшей инфраструктуры, повышение доступности ипотечного кредитования, кредитование крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, финансирование социально-значимых проектов - ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии республики. Сегодня на встрече мы обсудили ряд важных вопросов, в том числе меры поддержки населения в решении жилищных вопросов", - прокомментировал Фрадков итоги встречи.