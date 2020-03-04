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В ПСБ рассказали о кредитных лимитах предприятиям Татарстана
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РИА Новости

В ПСБ рассказали о кредитных лимитах предприятиям Татарстана

19:21 04.03.2020 (обновлено: 20:30 04.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка"
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Максимальный размер кредитов в ПСБ крупным предприятиям стратегического значения в Татарстане, включая ОПК, составляет около 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка об итогах встречи президента республики Рустама Минниханова и председателя ПСБ Петра Фрадкова.
Особое внимание в ходе встречи было уделено работе банка с крупнейшими компаниями Татарстана. Отмечается, что ПСБ развивает отношения с ГК "Камаз", ГК "Таиф", ГК "Татнефть", холдингом АО "СК Ак Барс".
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"В банке установлены кредитные лимиты крупным предприятиям Республики Татарстан, имеющим стратегическое значение для страны, в размере около 100 миллиардов рублей, включая предприятия ОПК. В их число входят АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького", АО "Казанский вертолетный завод", АО "Ремдизель", судостроительная корпорация "Ак Барс". Кредиты выдаются в том числе по программе льготного финансирования предприятий ОПК по ставке 6,5% годовых", - отмечается в сообщении.
По словам Фрадкова, Татарстан - ключевой партнер банка. Он также отметил, что возможность расширения взаимодействия сторон в разных секторах экономики имеет большое значение.
"Поддержка малого и среднего бизнеса, внедрение современных банковских технологий, новейшей инфраструктуры, повышение доступности ипотечного кредитования, кредитование крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, финансирование социально-значимых проектов - ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии республики. Сегодня на встрече мы обсудили ряд важных вопросов, в том числе меры поддержки населения в решении жилищных вопросов", - прокомментировал Фрадков итоги встречи.
ПСБ - универсальный банк, основанный в 1995 году, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу, входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. В конце декабря ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.
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ПромсвязьбанкРеспублика Татарстан (Татарстан)Новости компаний - Экономика
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