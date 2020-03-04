ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США уверены, что вводят санкции против "нужных" людей, политика санкций работает, заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США министр финансов Стивен Мнучин.
"Думаю, мы вводим санкции против нужных людей, я контролирую это лично и, если я думаю, что против кого-то нужны санкции, мы будем их вводить", - сказал Мнучин, отвечая на вопросы законодателей.
Он, сославшись на действующие правила, отказался рассказывать о планируемых санкциях, но подчеркнул свою уверенность в том, что "они работают".
США активно применяют санкции во внешней политике: санкции вводятся против Ирана, КНДР, Венесуэлы и России.
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