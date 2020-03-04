Иран ограничил зарубежные поездки госслужащих из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Власти Власти Ирана приняли решение временно ограничить поездки госслужащих за рубеж из-за коронавируса , соответствующее распоряжение было опубликовано вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири

"В исполнение указа президента отменяются все зарубежные поездки сотрудников исполнительных органов для участия в международных форумах и выставках и им подобным до дальнейшего уведомления, за исключением (сотрудников – ред.) министерства иностранных дел", - говорится в сообщении, опубликованном его пресс-службой.

Как следует из заявления, могут быть сделаны и дополнительные исключения из этого распоряжения, цель которого – не допустить дальнейшее распространение коронавируса в Иране.

На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано более 2,9 тысячи случаев заражения, из них – 92 со смертельным исходом, более 550 человек выздоровели.

Прежде власти Ирана приняли решения об отмене культурных и спортивных мероприятий, временно отменили занятия в школах и университетах. Минздрав по-прежнему советует гражданам воздержаться от необязательных поездок. Также свою работу приостановил парламент Ирана, коронавирусом заразились 23 депутата.

Кроме того, в Иране ограничили передвижения лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.