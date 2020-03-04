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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T19:19+0300
https://ria.ru/20200304/1568162952.html
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/64/1560926431_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_ce027a2f77c3c347e5bf06fabf8ada67.jpg
РИА Новости

Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии

19:07 04.03.2020 (обновлено: 19:19 04.03.2020)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. После освобождения Идлиба от террористов следующей целью сирийской правительственной армии станет освобождение восточных районов страны от боевиков, заявил президент Сирии Башар Асад.
"С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас - это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев, в этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов. Я неоднократно говорил, что Идлиб, с военной точки зрения, - это передовой плацдарм, и они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток", - сказал Асад в интервью телеканалу "Россия-24".
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"Но параллельно, чтобы не вести войну в восточных районах, мы контактируем с людьми там. Американская оккупация вызывает у них неприязнь, гнев и негодование", - добавил сирийский президент.
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Обострение ситуации в ИдлибеБашар АсадОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Идлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Правильное решение, чтобы америкосам жизнь мёдом не казалась на чужой нефти.
4 марта, 19:13
Рома шишка
6400003
Красавчик Асад! Дай Аллах ему здоровья и сил! Он должен жить!
4 марта, 19:58
eerlan_aktobe.77
5400013
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