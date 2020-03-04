Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запросам общества

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В рабочую группу по рассмотрению поправок в Конституцию РФ было направлено 1300 предложений. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. При этом она уточнила, что изменения коснутся 41 статьи Конституции, также документ будет дополнен пятью новыми статьями.

"По международным меркам это не такие большие изменения. Большая часть предложенных поправок касается социального государства и социальных гарантий", – уточнила Соколова.

Также эксперт отметила, что наибольшее число учтенных поправок (22) поступило от партии КПРФ, а 12 из учтенных поправок предложила партия ЛДПР.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил, что, согласно социологическим опросам, 90% населения одобряют весь социальный блок поправок в Конституцию.

"Эти поправки действительно попадают в запрос общества. Более того, когда мы проводим опросы и задаем людям вопросы в открытой форме (что помните, что знаете, какие поправки для вас наиболее значимы), то на первом месте как раз идет социальный блок" – сказал Мамонов.

Также он уточнил, что наибольшей поддержкой населения пользуются поправки, касающиеся пенсий, семьи, защиты труда и прав человека.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что все учтенные поправки являются 100-процентным попаданием в запрос общества. При этом предложения, которые не были учтены, в дальнейшем могут попасть в другие законодательные акты.

"Ряд предложений, которые поступали в нашу систему общественных палат, были явно не подходящими для включения в Конституцию, но вполне имеют основания быть рассмотренными в другие законы", – отметил Григорьев.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что в Конституции РФ был заложен большой потенциал, а новые поправки в документ позволят максимально этот потенциал раскрыть.