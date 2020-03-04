Lockheed Martin приостановила сборку F-35 в Японии из-за коронавируса

Lockheed Martin производит большинство F-35 на заводе в Техасе, но часть истребителей, предназначенных для союзников, собирается на предприятиях в Японии и Италии.

"Я думаю, что они решили остановить работу на неделю", - цитирует портал представителя Пентагона о японском предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries. По ее словам, на итальянском заводе в связи со вспышкой коронавируса сотрудники переведены на дистанционный режим работы.

F-35 поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.