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Lockheed Martin приостановила сборку F-35 в Японии из-за коронавируса
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РИА Новости

Lockheed Martin приостановила сборку F-35 в Японии из-за коронавируса

18:48 04.03.2020 (обновлено: 18:49 04.03.2020)
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© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin приостановила производство истребителя новейшего поколения F-35 на заводе в Японии из-за угрозы коронавируса, сообщает портал Defense One со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.
Lockheed Martin производит большинство F-35 на заводе в Техасе, но часть истребителей, предназначенных для союзников, собирается на предприятиях в Японии и Италии.
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"Я думаю, что они решили остановить работу на неделю", - цитирует портал представителя Пентагона о японском предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries. По ее словам, на итальянском заводе в связи со вспышкой коронавируса сотрудники переведены на дистанционный режим работы.
F-35 поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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