В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Гонконгские эксперты после консультаций пришли к единогласному мнению, что заражение домашней собаки COVID-19 в Гонконгские эксперты после консультаций пришли к единогласному мнению, что заражение домашней собаки COVID-19 в Гонконге вероятнее всего является случаем передачи вируса от человека к животному, говорится на сайте правительства Гонконга.

В конце февраля стало известно, что собаку пациента, зараженного новым коронавирусом , поместили на карантин в Гонконге после того, как тест на COVID-19 выявил следы инфекции в организме животного. При этом никаких симптомов заболевания у питомца не было, тем не менее, собака была помещена на карантин.

"Представитель департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы сообщил сегодня (4 марта), что тесты собаки на COVID-19 несколько раз оказались слабоположительными, что означает низкий уровень заражения вирусом. Эксперты из Гонконгского университета, Городского университета Гонконга единогласно согласились, что результаты тестов свидетельствуют о том, что у собаки низкий уровень заражения вирусом и это вероятнее всего случай передачи вируса от человека к животному", - говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что в настоящее время у собаки нет никаких симптомов болезни, имеющих отношение к COVID-19, животное находится на карантине в порту Гонконга, питомца вернут хозяину только после того, как его тесты окажутся отрицательными.