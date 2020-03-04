В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному

В конце февраля стало известно, что собаку пациента, зараженного новым коронавирусом, поместили на карантин в Гонконге после того, как тест на COVID-19 выявил следы инфекции в организме животного. При этом никаких симптомов заболевания у питомца не было, тем не менее, собака была помещена на карантин.
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"Представитель департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы сообщил сегодня (4 марта), что тесты собаки на COVID-19 несколько раз оказались слабоположительными, что означает низкий уровень заражения вирусом. Эксперты из Гонконгского университета, Городского университета Гонконга единогласно согласились, что результаты тестов свидетельствуют о том, что у собаки низкий уровень заражения вирусом и это вероятнее всего случай передачи вируса от человека к животному", - говорится в опубликованном заявлении.
Сообщается, что в настоящее время у собаки нет никаких симптомов болезни, имеющих отношение к COVID-19, животное находится на карантине в порту Гонконга, питомца вернут хозяину только после того, как его тесты окажутся отрицательными.
Представитель ведомства напомнил владельцам домашних питомцев о необходимости мыть руки после прикосновения к животным, не целовать их и поддерживать дом в чистоте. Больные люди должны избегать контакта с животными. Он подчеркнул, что на данный момент пока нет свидетельств того, что домашние животные могут быть источником заражения COVID-19 или же того, что они сами могут болеть.
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