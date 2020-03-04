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Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек
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РИА Новости

Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек

18:41 04.03.2020 (обновлено: 21:01 04.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки возросло более, чем на 21% и составляет 257 человек, сообщает в среду санитарное агентство страны Sante Publique.
"Во Франции подтверждено 257 случаев, 4 летальных исхода", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось о 212 заболевших на территории страны.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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