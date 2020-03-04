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Эксперты узнали, сколько такси возят москвичей без разрешений
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РИА Новости

Эксперты узнали, сколько такси возят москвичей без разрешений

18:59 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль такси в Москве
Автомобиль такси в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль такси в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около трети такси в Москве, подключенных к крупным агрегаторам, возят пассажиров без разрешений. К такому выводу пришли в "Транспортной ассоциации московской агломерации" (Ассоциация ТАМА, один из учредителей - "Мосгортранс") по итогам исследования работы онлайн-сервисов заказа такси за последние пять месяцев.
"Около трети такси в Москве, подключенных к крупным агрегаторам, возят пассажиров без разрешений", - сказано в релизе. Исследование основано на "контрольных закупках" услуг 8 крупнейших участников рынка – "Яндекс.Такси", Uber, Gett, "Ситимобил", "Везет", inDriver, "Максим", "Таксовичкоф". Заказы размещались через мобильные приложения сервисов. Проверка наличия или отсутствия разрешения проводилась на основании сведений из официального реестра на сайте правительства Москвы. В выборку попали 250 автомобилей такси, работающих в столице.
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"Основные нарушения были зафиксированы у агрегаторов inDriver (доля таких машин составила 34,6%), "Везет" (29,5%), "Ситимобил" (27,1%). При этом лидером по нарушениям стал агрегатор "Максим" – доля машин без разрешений в парке превышает 80%", - говорится в сообщении ассоциации.
"По данным проверок, меньше всего проблем с разрешениями у Uber (1,9%) и "Яндекс.Такси" (3,1%), далее по рейтингу идут агрегаторы, которые находятся в средней группе – "Таксовичкоф" (20,1%) и Gett (20,9%)", - добавили а ассоциации.
Исследование проведено в рамках мониторинга таксомоторных перевозок, о котором Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и агрегаторы такси договорились летом 2019 года.
Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли "Транспортная ассоциация московской агломерации" (Ассоциация "ТАМА") учреждена в июле 2013 года ГУП города Москва "Мосгортранс" и ООО "Гепарт". Целью ее создания является консолидация представителей транспортного сообщества и смежных отраслей по содействию их эффективного и динамичного развития.
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