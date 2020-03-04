Эксперты узнали, сколько такси возят москвичей без разрешений

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около трети такси в Около трети такси в Москве , подключенных к крупным агрегаторам, возят пассажиров без разрешений. К такому выводу пришли в "Транспортной ассоциации московской агломерации" (Ассоциация ТАМА, один из учредителей - "Мосгортранс") по итогам исследования работы онлайн-сервисов заказа такси за последние пять месяцев.

"Около трети такси в Москве, подключенных к крупным агрегаторам, возят пассажиров без разрешений", - сказано в релизе. Исследование основано на "контрольных закупках" услуг 8 крупнейших участников рынка – "Яндекс.Такси", Uber, Gett, "Ситимобил", "Везет", inDriver, "Максим", "Таксовичкоф". Заказы размещались через мобильные приложения сервисов. Проверка наличия или отсутствия разрешения проводилась на основании сведений из официального реестра на сайте правительства Москвы. В выборку попали 250 автомобилей такси, работающих в столице.

"Основные нарушения были зафиксированы у агрегаторов inDriver (доля таких машин составила 34,6%), "Везет" (29,5%), "Ситимобил" (27,1%). При этом лидером по нарушениям стал агрегатор "Максим" – доля машин без разрешений в парке превышает 80%", - говорится в сообщении ассоциации.

"По данным проверок, меньше всего проблем с разрешениями у Uber (1,9%) и "Яндекс.Такси" (3,1%), далее по рейтингу идут агрегаторы, которые находятся в средней группе – "Таксовичкоф" (20,1%) и Gett (20,9%)", - добавили а ассоциации.

Исследование проведено в рамках мониторинга таксомоторных перевозок, о котором Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и агрегаторы такси договорились летом 2019 года.