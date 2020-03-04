В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Домодедовской городской больнице содержался 31-летний мужчина, недавно прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. По данным СМИ, он самовольно покинул лечебное учреждение, но вскоре его вернули обратно.
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В телефонном разговоре с РИА Новости главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов отрицал, что пациент сбегал из медучреждения.
"В ночь с 3 на 4 марта в Домодедовскую больницу был доставлен пассажир, прилетевший из Италии с признаками ангины. После госпитализации в инфекционное отделение пациент был осмотрен врачами, были взяты анализы, в том числе на коронавирусную инфекцию, материалы направлены в лабораторию. Врачами поставлен предварительный диагноз - ангина. Этой же ночью пациент самовольно покинул больницу", - говорится в сообщении.
По данным минздрава Подмосковья, в кратчайшие сроки пациент был возвращён обратно. Он объяснил свой поступок тем, что "намеревался взять из дома необходимую одежду".
В настоящее время на территории больницы усилен охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, добавили в ведомстве.
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