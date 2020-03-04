В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента

"В ночь с 3 на 4 марта в Домодедовскую больницу был доставлен пассажир, прилетевший из Италии с признаками ангины. После госпитализации в инфекционное отделение пациент был осмотрен врачами, были взяты анализы, в том числе на коронавирусную инфекцию, материалы направлены в лабораторию. Врачами поставлен предварительный диагноз - ангина. Этой же ночью пациент самовольно покинул больницу", - говорится в сообщении.