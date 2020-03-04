Блумберг вышел из избирательной кампании в США

"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами, чтобы добиться этого. Понятно, что это — мой друг и великий американец Джо Байден", — написал Блумберг в Twitter .