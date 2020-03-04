Блумберг вышел из избирательной кампании в США

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вышел из предвыборной гонки в США после неудачных для него результатов на праймериз в "супервторник".
"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами, чтобы добиться этого. Понятно, что это — мой друг и великий американец Джо Байден", — написал Блумберг в Twitter.
Накануне в 14 штатах США прошли первичные партийные выборы среди кандидатов в президенты от Демократической партии. На них разыгрывались голоса примерно трети из 3979 делегатов партийного съезда.
По итогам праймериз победу в девяти штатах одержал бывший вице-президент Джо Байден, в двух — сенатор Берни Сандерс, еще в двух штатах продолжается подсчет голосов.
3 марта, 23:25Как проходит "супервторник" в США
Блумберг потратил на выборы более полумиллиарда долларов, но не одержал ни одной победы, за исключением Американского Самоа.
По подсчетам агентства "Ассошиэйтед Пресс", у политика сейчас всего около 44 делегатов, притом что для выдвижения кандидатом в президенты от демократов нужен как минимум 1991 голос.
На праймериз делегаты поддерживают конкретного кандидата. Затем они отправятся на общий партийный съезд в июле, где и выберут претендента от Демократической партии.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.