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2020-03-04T19:02+0300
https://ria.ru/20200304/1568161441.html
Блумберг вышел из избирательной кампании в США
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РИА Новости

Блумберг вышел из избирательной кампании в США

18:35 04.03.2020 (обновлено: 19:02 04.03.2020)
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© AP Photo / Michael WykeКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© AP Photo / Michael Wyke
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вышел из предвыборной гонки в США после неудачных для него результатов на праймериз в "супервторник".

"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами, чтобы добиться этого. Понятно, что это — мой друг и великий американец Джо Байден", — написал Блумберг в Twitter.

Накануне в 14 штатах США прошли первичные партийные выборы среди кандидатов в президенты от Демократической партии. На них разыгрывались голоса примерно трети из 3979 делегатов партийного съезда.
По итогам праймериз победу в девяти штатах одержал бывший вице-президент Джо Байден, в двух — сенатор Берни Сандерс, еще в двух штатах продолжается подсчет голосов.
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Блумберг потратил на выборы более полумиллиарда долларов, но не одержал ни одной победы, за исключением Американского Самоа.
По подсчетам агентства "Ассошиэйтед Пресс", у политика сейчас всего около 44 делегатов, притом что для выдвижения кандидатом в президенты от демократов нужен как минимум 1991 голос.
На праймериз делегаты поддерживают конкретного кандидата. Затем они отправятся на общий партийный съезд в июле, где и выберут претендента от Демократической партии.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.
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Берни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденМайкл БлумбергДемократическая партия СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
После того как потратил МИЛЛИАРД на рекламу себя любимого по телевизору вдруг понял что ему вообще-то там ничего не светит =))) Сообразительный такой =))
4 марта, 19:26
СССергей Смирнов
8170000
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