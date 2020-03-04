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2020-03-04T18:32+0300
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Зеленский рассказал о совершенных ошибках
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РИА Новости

Зеленский рассказал о совершенных ошибках

18:31 04.03.2020 (обновлено: 18:32 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти делают много ошибок, но готовы их признавать и исправлять.
В среду парламент отправил в отставку премьера Украины Алексея Гончарука. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабмина.
"Я шел в президенты, не имея политического опыта, но у меня были и есть вера и воля, чтобы воплотить необходимые изменения… Мы делаем ошибки, много. Но мы готовы признавать их и исправлять", - заявил Зеленский в Верховной раде.
Парламент Украины по требованию президента собрался в среду на внеочередное заседание. Глава государства просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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