Зеленский рассказал о совершенных ошибках

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти делают много ошибок, но готовы их признавать и исправлять.
В среду парламент отправил в отставку премьера Украины Алексея Гончарука. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабмина.
"Я шел в президенты, не имея политического опыта, но у меня были и есть вера и воля, чтобы воплотить необходимые изменения… Мы делаем ошибки, много. Но мы готовы признавать их и исправлять", - заявил Зеленский в Верховной раде.
Парламент Украины по требованию президента собрался в среду на внеочередное заседание. Глава государства просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.