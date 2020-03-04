Зеленский рассказал о совершенных ошибках

В среду парламент отправил в отставку премьера Украины Алексея Гончарука. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабмина.

Парламент Украины по требованию президента собрался в среду на внеочередное заседание. Глава государства просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, вопрос по кабинету министров, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.