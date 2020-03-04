Совет судей России предложил ввести присяжных в гражданские процессы

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Институт суда присяжных заседателей надо применять и в гражданских делах, заявил председатель Институт суда присяжных заседателей надо применять и в гражданских делах, заявил председатель Совета судей России , секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов

В феврале председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил отдать под юрисдикцию присяжных все особо тяжкие преступления (кроме дел о шпионаже, госизмене и подобных), частично декриминализировать кражу (с банковского счета), а также перевести все экономические преступления средней тяжести в разряд уголовного проступка.

"Надо думать над тем, как расширить сферу суда присяжных заседателей, чтобы они могли участвовать и в гражданских процессах",- сказал Момотов, выступая на заседании дискуссионного клуба Замятнина.

Также он отметил проблему при отборе кандидатов - длительные сроки их участия. "Например, Томский суд вызывал 300 кандидатов каждый раз, а отобрано было всего 28".

Момотов предложил сократить время их участия в деле до одной недели. "Надо подумать над формулировкой вопросного листа для присяжных, может свести их к минимуму до "виновен/не виновен", а квалификацию преступления пусть устанавливает профессиональный судья, чтобы присяжные участвовали в процессе три дня, максимум неделю",- уточнил Момотов.