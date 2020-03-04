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Совет судей России предложил ввести присяжных в гражданские процессы
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РИА Новости

Совет судей России предложил ввести присяжных в гражданские процессы

18:30 04.03.2020 (обновлено: 18:31 04.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСекретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов выступает на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве
Секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов выступает на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов выступает на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Институт суда присяжных заседателей надо применять и в гражданских делах, заявил председатель Совета судей России, секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов.
В феврале председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил отдать под юрисдикцию присяжных все особо тяжкие преступления (кроме дел о шпионаже, госизмене и подобных), частично декриминализировать кражу (с банковского счета), а также перевести все экономические преступления средней тяжести в разряд уголовного проступка.
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"Надо думать над тем, как расширить сферу суда присяжных заседателей, чтобы они могли участвовать и в гражданских процессах",- сказал Момотов, выступая на заседании дискуссионного клуба Замятнина.
Также он отметил проблему при отборе кандидатов - длительные сроки их участия. "Например, Томский суд вызывал 300 кандидатов каждый раз, а отобрано было всего 28".
Момотов предложил сократить время их участия в деле до одной недели. "Надо подумать над формулировкой вопросного листа для присяжных, может свести их к минимуму до "виновен/не виновен", а квалификацию преступления пусть устанавливает профессиональный судья, чтобы присяжные участвовали в процессе три дня, максимум неделю",- уточнил Момотов.
Секретарь пленума Верховного суда добавил, что работа присяжных должна быть не обременительна для граждан, кроме того, Момотов предложил исключить влияние СМИ на участников.
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Верховный суд РФРоссияВиктор МомотовСовет судей РФОбщество
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