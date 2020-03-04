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2020-03-04T18:26+0300
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СБУ заподозрила украинца в пытках соотечественников
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РИА Новости

СБУ заподозрила украинца в пытках соотечественников

18:26 04.03.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает освобожденного во время обмена пленными на Донбассе украинца в пытках соотечественников, сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года.
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"СБУ сообщила о подозрении в пытках соотечественников украинцу, освобожденному с отдельных районов Донецкой и Луганской области при обмене в декабре. Этот гражданин, находясь в тюрьме так называемого "МГБ ДНР", добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Вместе с сообщниками он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан - как гражданских, так и пленных военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, доказательства были собраны в результате проведенных допросов потерпевших. Также во время обыска по месту жительства этого украинца обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в "МГБ ДНР".
Правоохранители подозревают украинца в совершении преступлений, предусмотренных статьями "нарушение законов и обычаев войны" и "создание террористической группы или террористической организации", мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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