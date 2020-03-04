Житель Курской области по частям "украл" дом соседа

По данным ведомства, мужчина на протяжении двух месяцев воровал строительные материалы с участка, расположенного через несколько улиц. Необходимые комплектующие он вытаскивал прямо из чужого дома.

"Полицейские нашли следы, оставленные злоумышленником, а также свидетелей, которые замечали подозрительного соседа. Но каждый раз он уверял их, что помогает хозяину, пока тот отсутствует", — рассказали в МВД.

Сообщается, что хозяин участка находился в это время в командировке. Вернувшись домой, он увидел почти разобранное здание и обратился в полицию.