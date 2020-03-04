Житель Курской области по частям "украл" дом соседа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Житель Курской области возводил постройки из украденных у соседа материалов, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, мужчина на протяжении двух месяцев воровал строительные материалы с участка, расположенного через несколько улиц. Необходимые комплектующие он вытаскивал прямо из чужого дома.
"Полицейские нашли следы, оставленные злоумышленником, а также свидетелей, которые замечали подозрительного соседа. Но каждый раз он уверял их, что помогает хозяину, пока тот отсутствует", — рассказали в МВД.
Сообщается, что хозяин участка находился в это время в командировке. Вернувшись домой, он увидел почти разобранное здание и обратился в полицию.
В настоящий момент проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.
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