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2020-03-04T18:15+0300
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Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами
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РИА Новости

Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами

18:15 04.03.2020
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© REUTERS / Huseyin AldemirСотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© REUTERS / Huseyin Aldemir
АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Собравшиеся на греко-турецкой границе нелегальные мигранты применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в среду.
"Мигранты, которые пытаются прорваться на греческую территорию, применяют слезоточивый газ, который использует турецкая армия", - заявил он.
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
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Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
Ранее власти Греции публиковали фотографии гранат турецкого производства с газом CS, которые бросают мигранты.
По его словам, Турция помогает нелегальным мигрантам добираться до границы с Грецией, это организованная и скоординированная операция турецких властей.
"Это подтверждают собрание мигрантов в центре Стамбула, в Эдирне и других местах и бесплатная организованная перевозка к границе в сопровождении турецкой жандармерии. Свидетельства мигрантов подтверждают, что они получают инструкции турецких властей. Сообщения, которые получают мигранты на свои телефоны, говорят, что граница открыта", - сказал Петсас.
Он заявил также, что турецкая сторона готовит дезинформацию с обвинениями в адрес Греции.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.
После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииГрецияТурцияВ мире
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