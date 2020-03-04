Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами

Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции

АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Собравшиеся на Собравшиеся на греко-турецкой границе нелегальные мигранты применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в среду.

"Мигранты, которые пытаются прорваться на греческую территорию, применяют слезоточивый газ, который использует турецкая армия", - заявил он.

Ранее власти Греции публиковали фотографии гранат турецкого производства с газом CS, которые бросают мигранты.

По его словам, Турция помогает нелегальным мигрантам добираться до границы с Грецией, это организованная и скоординированная операция турецких властей.

"Это подтверждают собрание мигрантов в центре Стамбула, в Эдирне и других местах и бесплатная организованная перевозка к границе в сопровождении турецкой жандармерии. Свидетельства мигрантов подтверждают, что они получают инструкции турецких властей. Сообщения, которые получают мигранты на свои телефоны, говорят, что граница открыта", - сказал Петсас.

Он заявил также, что турецкая сторона готовит дезинформацию с обвинениями в адрес Греции.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.