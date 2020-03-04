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Культура
2020-03-04T18:08+0300
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Международные фестивали проекта "Культурный код" пройдут в 4 регионах
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РИА Новости

Международные фестивали проекта "Культурный код" пройдут в 4 регионах

18:08 04.03.2020
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© Фото : "Россия — страна возможностей"Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта "Культурный код"
Стартовало онлайн-голосование за площадки проекта Культурный код
© Фото : "Россия — страна возможностей"
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международные фестивали уличного искусства в рамках проекта "Культурный код" пройдут в Челябинской и Нижегородской областях, Татарстане и Ставропольском крае, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей" по итогам народного онлайн-голосования за определение регионов, которые примут праздники современного искусства.
"Культурный код" является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Онлайн-голосование проходило с 10 февраля по 3 марта в открытом режиме в официальной группе АНО "РСВ" в социальной сети ВКонтакте, всего в нем приняли участие более 592,5 тысяч пользователей соцсети. Челябинская область получила 23,8% от общего количества голосов, Татарстан – 23,4%, Ставропольский край – 23%, Нижегородская область – 21,5%, Ленинградская область – 6,3%, Удмуртская Республика – 2% (11 994 голоса). При этом разница голосов между 3 и 4 местом составила 1,5%, между 4 и 5 местом – 15,1%.
"Между регионами-участниками конкурса развернулась настоящая борьба за право провести у себя фестивали. В связи с высокой активностью жителей и минимальным процентным разрывом между 4 регионами, набравшими максимальное количество голосов, оргкомитет конкурса принял решение признать победителями и провести фестивали уличного искусства в Челябинской области, Республике Татарстан, Ставропольском крае и Нижегородской области. Кроме того, организаторы и Экспертный совет решили, что будет справедливым провести специальные мероприятия современного искусства также в Республике Удмуртия и Ленинградской области", – привели в пресс-службе слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В рамках фестивалей художники будут расписывать фасады зданий, создавая музеи монументального искусства под открытым небом. В фестивалях примут участие художники разного уровня подготовки – от начинающих до всемирно известных. Состав художников будет определен до 6 апреля. Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.
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Каждый фестиваль будет длиться не менее 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.
Организаторами проекта "Культурный код" выступают АНО "Россия – страна возможностей" и ОНФ. Инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства.
Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.
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КультураОбщероссийский народный фронтМоскваУдмуртская Республика (Удмуртия)Челябинская область
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