В ОБСЕ осудили взрыв бомбы в офисе издания Cyprus Times

"Я осуждаю произошедший сегодня утром на Кипре взрыв бомбы у здания медиа-группы MC Digital Media, в котором расположены офисы нескольких СМИ, включая Cyprus Times. Я приветствую категорическое осуждение со стороны правительства. Ничто не может оправдать подобную атаку на СМИ", - написал Дезир в Twitter.