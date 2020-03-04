В ОБСЕ осудили взрыв бомбы в офисе издания Cyprus Times

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил взрыв бомбы в офисе издания Cyprus Times в Лимасоле.
Взрывное устройство было взорвано в среду в офисе медиа-группы MC DIGITAL MEDIA, в котором находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы - Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes. Офис находится в Лимасоле, взрыв произошел в 2.10 ночи.
"Я осуждаю произошедший сегодня утром на Кипре взрыв бомбы у здания медиа-группы MC Digital Media, в котором расположены офисы нескольких СМИ, включая Cyprus Times. Я приветствую категорическое осуждение со стороны правительства. Ничто не может оправдать подобную атаку на СМИ", - написал Дезир в Twitter.
После ЧП район был оцеплен полицией.
Как установили следователи, мощное самодельное взрывное устройство было установлено возле стеклянного входа в офис и причинило ущерб, к счастью, незначительный, пишет издание.