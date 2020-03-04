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В ОБСЕ осудили взрыв бомбы в офисе издания Cyprus Times
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РИА Новости

В ОБСЕ осудили взрыв бомбы в офисе издания Cyprus Times

18:07 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил взрыв бомбы в офисе издания Cyprus Times в Лимасоле.
Взрывное устройство было взорвано в среду в офисе медиа-группы MC DIGITAL MEDIA, в котором находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы - Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes. Офис находится в Лимасоле, взрыв произошел в 2.10 ночи.

"Я осуждаю произошедший сегодня утром на Кипре взрыв бомбы у здания медиа-группы MC Digital Media, в котором расположены офисы нескольких СМИ, включая Cyprus Times. Я приветствую категорическое осуждение со стороны правительства. Ничто не может оправдать подобную атаку на СМИ", - написал Дезир в Twitter.

После ЧП район был оцеплен полицией.
Как установили следователи, мощное самодельное взрывное устройство было установлено возле стеклянного входа в офис и причинило ущерб, к счастью, незначительный, пишет издание.
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Арлем ДезирОБСЕЛимасол (район)КипрВ мире
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