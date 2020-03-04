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В Германии заявили об откате в афганском урегулировании
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РИА Новости

В Германии заявили об откате в афганском урегулировании

18:03 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил об откате во внутриафганском урегулировании и призвал к реализации условий соглашения между США и "Талибан", заключенного в Дохе.
"Мы в последние часы наблюдаем, что, к сожалению, насилие в Афганистане снова разгорается. Это противоречит всему, что зафиксировано в подписанном в Дохе соглашении между "Талибан" и США. Поэтому применение силы должно быть скорейшим образом остановлено", - заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Маас.
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Он добавил, что такого рода действия "осложняют внутриафганский процесс, который является необходимым условием для того, чтобы мы когда-нибудь перешли к переговорам о мире и мирному соглашению".
По словам Мааса, Германия находится в тесном диалоге с партнерами, в частности с Катаром и Норвегией, по вопросу об участии в афганском урегулировании. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о том, чтобы постепенно реализовать "согласованные темы, включая обмен пленными", а также о подготовке обеих сторон к возможным переговорам.
"Каждый должен знать, с кем он сидит за столом (переговоров), для этого еще предстоит создать предпосылки", - сказал министр.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Хайко МаасМИД ГерманииАфганистанТалибанВ мире
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