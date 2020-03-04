В Германии заявили об откате в афганском урегулировании

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил об откате во внутриафганском урегулировании и призвал к реализации условий соглашения между США и " Талибан ", заключенного в Дохе.

"Мы в последние часы наблюдаем, что, к сожалению, насилие в Афганистане снова разгорается. Это противоречит всему, что зафиксировано в подписанном в Дохе соглашении между "Талибан" и США. Поэтому применение силы должно быть скорейшим образом остановлено", - заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Маас.

Он добавил, что такого рода действия "осложняют внутриафганский процесс, который является необходимым условием для того, чтобы мы когда-нибудь перешли к переговорам о мире и мирному соглашению".

По словам Мааса, Германия находится в тесном диалоге с партнерами, в частности с Катаром и Норвегией, по вопросу об участии в афганском урегулировании. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о том, чтобы постепенно реализовать "согласованные темы, включая обмен пленными", а также о подготовке обеих сторон к возможным переговорам.

"Каждый должен знать, с кем он сидит за столом (переговоров), для этого еще предстоит создать предпосылки", - сказал министр.