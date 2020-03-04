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Саудовская Аравия запретила подданным совершать малый хадж в Мекку
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РИА Новости

Саудовская Аравия запретила подданным совершать малый хадж в Мекку

18:01 04.03.2020
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© AFP 2020 / Amer Hilabi Вид на Мекку, Саудовская Аравия
Вид на Мекку, Саудовская Аравия
© AFP 2020 / Amer Hilabi
Вид на Мекку, Саудовская Аравия. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии временно запретили подданным королевства посещать священные места Мекки и Медины во время малого паломничества - умры - из опасений распространения коронавируса, говорится в заявлении представителя МВД Саудовской Аравии для Саудовского агентства новостей.
Умра - малое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине, которое они могут совершать в любое время года, если не могут сделать этого в отводимое для хаджа время.
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"Исходя из желания правительства королевства поддержать мировые усилия и усилия международных организаций по предотвращению распространения коронавируса, в продолжение решения о запрете на совершение умры и посещение мечети Пророка в Медине для мусульман из других стран вступает в действие запрет на совершение умры и в отношении саудовских подданных и резидентов Саудовской Аравии", - говорится в сообщении МВД.
В министерстве отметили, что будут постоянно следить за ситуацией и отменят это решение, когда исчезнут причины, побудившие принять его.
Ранее минздрав Саудовской Аравии сообщил, что в стране зарегистрирован один случай заболеваний коронавирусом у подданного, который вернулся из поездки в Иран через соседний с королевством Бахрейн.
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