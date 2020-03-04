Саудовская Аравия запретила подданным совершать малый хадж в Мекку

"Исходя из желания правительства королевства поддержать мировые усилия и усилия международных организаций по предотвращению распространения коронавируса, в продолжение решения о запрете на совершение умры и посещение мечети Пророка в Медине для мусульман из других стран вступает в действие запрет на совершение умры и в отношении саудовских подданных и резидентов Саудовской Аравии", - говорится в сообщении МВД.