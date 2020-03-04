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Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
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РИА Новости

Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики

17:58 04.03.2020 (обновлено: 18:23 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Последствия влияния на мировую экономику нового коронавируса будут существенными, показатели роста 2020 года будут ниже, чем в 2019 году, однако насколько глубоким будет падение, предсказать сложно, заявила журналистам в ходе брифинга в Вашингтоне глава МВФ Кристалина Георгиева.
"Это более не региональная проблема, это глобальная проблема, которая требует общего ответа ... Мы знаем, что эффект необычен и затрагивает и спрос, и предложение ... То, с чем мы сталкиваемся, это неопределённость, и это основной мотив нашего прогноза, что глобальный рост в 2020 году будет гораздо ниже уровня предыдущего года, но насколько ниже он упадёт и как долго эффект будет иметь место, сложно предсказывать", - сказала она.
Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
По словам Георгиевой, сейчас группа Всемирного банка (куда входит МВФ) обсуждает с ее странами-членами глобальный механизм ответа на кризис, связанный с коронавирусом, фонд также готов выделить около 50 миллиардов долларов странам с развивающейся экономикой на борьбу с последствиями коронавируса.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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