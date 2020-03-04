Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики

"Это более не региональная проблема, это глобальная проблема, которая требует общего ответа ... Мы знаем, что эффект необычен и затрагивает и спрос, и предложение ... То, с чем мы сталкиваемся, это неопределённость, и это основной мотив нашего прогноза, что глобальный рост в 2020 году будет гораздо ниже уровня предыдущего года, но насколько ниже он упадёт и как долго эффект будет иметь место, сложно предсказывать", - сказала она.