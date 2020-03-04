Комитет ГД одобрил запрет на ограничение прав из-за зарубежных санкций

"На территории РФ ее граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введенными в их отношении иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или международной организацией", - говорится в тексте поправки.