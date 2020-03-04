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Комитет ГД одобрил запрет на ограничение прав из-за зарубежных санкций
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РИА Новости

Комитет ГД одобрил запрет на ограничение прав из-за зарубежных санкций

17:53 04.03.2020 (обновлено: 17:54 04.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к законопроекту об изменении в Конституции РФ, которой запрещается ограничивать на территории РФ права россиян, попавших под санкции иностранных государств и организаций.
Автором поправки стал первый зампред комитета Михаил Емельянов (СР).
"На территории РФ ее граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введенными в их отношении иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или международной организацией", - говорится в тексте поправки.
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РоссияМихаил Емельянов (политик)Конституция РФГосдума РФОбщество
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