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2020-03-04T17:53+0300
https://ria.ru/20200304/1568159413.html
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
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РИА Новости

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

17:53 04.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
По его словам, все они показали "достаточно неплохую" картину. Он уточнил, что вирус может распространяться двумя волнами - весенней и осенней. Модель составлялась для того, чтобы понять, как рынок будет реагировать на разные сценарии.
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Сценарии развития

В свою очередь, директор управления развития компетенций по исследованию данных банка Максим Еременко отметил, что Сбербанк один из первых, кто заинтересован в отсутствии паники, потому что могут пострадать финансовые показатели.
Он добавил, что сильнее всего на распространение инфекции влияет пассажиропоток, "популяция внутри семьи и общины", так как вирус не распространяется в открытой среде, и погода, "чем теплее, тем лучше, потому что когда холодно, сильнее подверженность".
"Летальность для возрастной категории до 40 лет достаточно низкая. Для большинства экономически активного, трудоспособного населения это представляет меньшую угрозу", - сказал он, напомнив о важности профилактических мер.
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Коронавирус и Россия

В ночь на 23 февраля самолетом МЧС в столицу Татарстана доставили восемь россиян с лайнера Diamond Princess, среди которых четверо жителей Казани (включая ребенка). Трое из них заражены коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.
Пациенты проведут в больнице две недели, где пройдут необходимый карантин. В это время они будут контактировать только с врачами, которые живут в специальном боксе.
Ранее на территории России коронавирус нашли у двух граждан Китая, они уже выздоровели. Еще один заболевший находится в Москве, он вернулся из Италии и помещен в больницу.
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Коронавирус COVID-19РоссияСбербанк России
Популярные комментарии
Ну вот Греф уже и по вирусам специалист - вирусолог, блин.
4 марта, 19:36
Александр Невский
5231210013
Осенняя?? Неужели так долго будет эта зараза по стране ходить? Надеюсь что прогноз все же на этот год будет благоприятный и за короткое время удастся побороть китайскую заразу.
4 марта, 18:06
Иван Костров
551648013
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