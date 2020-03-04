Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.

По его словам, все они показали "достаточно неплохую" картину. Он уточнил, что вирус может распространяться двумя волнами - весенней и осенней. Модель составлялась для того, чтобы понять, как рынок будет реагировать на разные сценарии.

Сценарии развития

В свою очередь, директор управления развития компетенций по исследованию данных банка Максим Еременко отметил, что Сбербанк один из первых, кто заинтересован в отсутствии паники, потому что могут пострадать финансовые показатели.

Он добавил, что сильнее всего на распространение инфекции влияет пассажиропоток, "популяция внутри семьи и общины", так как вирус не распространяется в открытой среде, и погода, "чем теплее, тем лучше, потому что когда холодно, сильнее подверженность".

"Летальность для возрастной категории до 40 лет достаточно низкая. Для большинства экономически активного, трудоспособного населения это представляет меньшую угрозу", - сказал он, напомнив о важности профилактических мер.

Коронавирус и Россия

, болезнь протекает в легкой форме. В ночь на 23 февраля самолетом МЧС в столицу Татарстана доставили восемь россиян с лайнера Diamond Princess , среди которых четверо жителей Казани (включая ребенка). Трое из них заражены коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

Пациенты проведут в больнице две недели, где пройдут необходимый карантин. В это время они будут контактировать только с врачами, которые живут в специальном боксе.