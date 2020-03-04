В Румынии зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Шестой случай заражения Шестой случай заражения коронавирусом нового типа Румынии диагностирован у 71-летнего жителя, который недавно вернулся из Италии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ранее минздрав Румынии сообщал о трех зараженных мужчинах и одной женщине, также коронавирус диагностировали у 16-летнего подростка. Один из мужчин уже прошел курс лечения, повторный анализ дал отрицательный результат.

"Сегодня после обеда подтвердился шестой случай заражения новым коронавирусом COVID-19 в Румынии. Речь идет о мужчине в возрасте 71 года, который 28 февраля вернулся из Ломбардии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

По данным минздрава, по возвращению мужчина находился в самоизоляции, в понедельник он обратился в уездную больницу скорой помощи в Сучаве с жалобой на высокую температуру и озноб.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.