Помощь ЕС Греции пойдет на центры для беженцев и их репатриацию

"700 миллионов срочной помощи будут предназначены для улучшения условий для пяти центров (по приему беженцев - ред.), которые сталкиваются с наибольшим давлением. Особое внимание будет уделено необходимой инфраструктуре для улучшения санитарных условий и безопасности. Эти средства также будут использованы в рамках программы по возвращению беженцев", - сказал вице-президент ЕК.