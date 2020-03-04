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Помощь ЕС Греции пойдет на центры для беженцев и их репатриацию
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РИА Новости

Помощь ЕС Греции пойдет на центры для беженцев и их репатриацию

17:50 04.03.2020
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© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы на границе Турции и Греции
Беженцы на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Анонсированная ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовая помощь Греции в размере до 700 миллионов евро пойдет, в том числе, на поддержку безопасности и возвращение беженцев, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК по вопросам продвижения европейского образа жизни Маргаритис Схинас.
"700 миллионов срочной помощи будут предназначены для улучшения условий для пяти центров (по приему беженцев - ред.), которые сталкиваются с наибольшим давлением. Особое внимание будет уделено необходимой инфраструктуре для улучшения санитарных условий и безопасности. Эти средства также будут использованы в рамках программы по возвращению беженцев", - сказал вице-президент ЕК.
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Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не может сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
Накануне греко-турецкую границу посетили премьер Греции Кириакос Мицотакис и руководство Евросоюза – глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли.
Президент Еврокомиссии заявила, что границы Греции являются не только греческими, но и европейскими, и Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом и отправит силы. Европейское пограничное агентство Frontex готовится развернуть группу, в ней будут семь кораблей, два вертолета, один самолет, две машины с камерами, 100 пограничников в дополнение к 530 пограничникам, уже находящимся на границе. Frontex развернет погрансилы на сухопутных и морских границах. Греции будет также выделено 700 миллионов евро для борьбы с миграционным кризисом. 350 миллионов евро могут быть доступны немедленно. Помимо этого могут быть направлены бригады врачей, палатки, одеяла.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииКириакос МицотакисМаргаритис СхинасБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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