Итальянский министр добровольно ушел на карантин из-за коронавируса

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

РИМ, 4 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр экономического развития Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно поместил себя в карантин до 10 марта в связи с тем, что 25 февраля он провел встречу с асессором по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли, который заразился коронавирусом.

О том, что тест Маттинцоли дал положительный результат, местным СМИ стало известно в минувший понедельник. После этого аналогичные исследования были проведены всем коллегам политика по правительству Ломбардии, которая стала эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии. В итоге было установлено, что никто из членов областного правительства не заразился коронавирусом от коллеги.

Однако выяснилось также, что Маттинцоли 25 февраля имел в минэкономразвития Италии 15-минутную беседу с Патуанелли. По данным итальянского информагентства Adnkronos, министру был сделан текст на коронавирус, который дал отрицательный результат. Тем не менее, в целях предосторожности Патуанелли принял решение добровольно поместить себя в карантин. Он находится в здании министерства, продолжает работу, но лично не общается с коллегами, проводя совещания в режиме конференц-связи.

На прошлой неделе президент Ломбардии Аттилио Фонтана принял аналогичное решение после того, как выяснилось, что его близкая сотрудница заразилась коронавирусом.

В среду также стало известно, что у двух асессоров области Эмилия-Романья также было выявлено заражение коронавирусом. В настоящее время они находятся в карантине по месту жительства. Как сообщил президент этого итальянского региона Стефано Боначчини, всем членам областного правительства уже сделан текст на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19