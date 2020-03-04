На Кипре в офисе издания Cyprus Times взорвалась бомба

АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Взрывное устройство взорвано в офисе медиа-группы MC DIGITAL MEDIA, в котором находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы - Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes.

Офис находится в Лимасоле, взрыв произошел в 2.10 ночи, сообщает Cyprus Times

После ЧП район был оцеплен полицией.

Как установили следователи, мощное самодельное взрывное устройство было установлено возле стеклянного входа в офис и причинило ущерб, к счастью, незначительный, пишет издание.

Правительство Кипра осуждает взрыв бомбы в медиа-комплексе Cyprus Times, говорится в письменном заявлении официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.