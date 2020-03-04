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На Кипре в офисе издания Cyprus Times взорвалась бомба
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РИА Новости

На Кипре в офисе издания Cyprus Times взорвалась бомба

17:48 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Взрывное устройство взорвано в офисе медиа-группы MC DIGITAL MEDIA, в котором находятся новостной сайт Cyprus Times и другие интернет-страницы группы - Protathlima, Shootandgoal, Showbiz, Ladytimes.
Офис находится в Лимасоле, взрыв произошел в 2.10 ночи, сообщает Cyprus Times.
После ЧП район был оцеплен полицией.
Как установили следователи, мощное самодельное взрывное устройство было установлено возле стеклянного входа в офис и причинило ущерб, к счастью, незначительный, пишет издание.
Правительство Кипра осуждает взрыв бомбы в медиа-комплексе Cyprus Times, говорится в письменном заявлении официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.
"Правительство осуждает любой преступный акт против свободы прессы, которая имеет основополагающее значение для нашей демократии. Государство сделает все возможное, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении.
Полиция Кипра
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