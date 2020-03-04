Group-IB за сутки выявила новые фейковые сообщения о коронавирусе

"Данные, полученные специалистами Group-IB, об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудио-сообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы. Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья", - сообщил собеседник агентства.