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Group-IB за сутки выявила новые фейковые сообщения о коронавирусе
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РИА Новости

Group-IB за сутки выявила новые фейковые сообщения о коронавирусе

17:45 04.03.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавируса, в профилях распространявших фейки о коронавирусе ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Данные, полученные специалистами Group-IB, об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудио-сообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы. Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья", - сообщил собеседник агентства.
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"За прошедшие сутки эксперты Group-IB выявили новые фейковые сообщения, правда, гораздо меньшего охвата, и предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов, поэтому важно использовать информацию из доверенных источников - и критически относиться к слухам и возможной дезинформации. Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе с "ВКонтакте" и Facebook, и модерераторами форумов для удаления дезинформации о распространении коронавируса", - добавил он.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаGroup-IBОбщество
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