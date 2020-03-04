Group-IB за сутки выявила новые фейковые сообщения о коронавирусе

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавируса, в профилях распространявших фейки о коронавирусе ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Данные, полученные специалистами Group-IB, об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудио-сообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы. Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья", - сообщил собеседник агентства.
"За прошедшие сутки эксперты Group-IB выявили новые фейковые сообщения, правда, гораздо меньшего охвата, и предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов, поэтому важно использовать информацию из доверенных источников - и критически относиться к слухам и возможной дезинформации. Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе с "ВКонтакте" и Facebook, и модерераторами форумов для удаления дезинформации о распространении коронавируса", - добавил он.