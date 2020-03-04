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РИА Наука
2020-03-04T17:40+0300
https://ria.ru/20200304/1568158731.html
В России появится новая программа создания спутников и ракет
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/42/1562444225_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fe7b346e3b7d67b1a88510781ced4ffb.jpg
РИА Новости

В России появится новая программа создания спутников и ракет

17:40 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову в течение трех месяцев утвердить дорожную карту по разработке новых спутниковых орбитальных группировок и перспективных ракет-носителей.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Борисову Ю.И. в 3-месячный срок утвердить "дорожную карту" развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" и обеспечить ее реализацию", - говорится в документе.
Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "дорожная карта" будет включать проекты по созданию новых орбитальных группировок, развитию серийного производства космических аппаратов, разработке нового абонентского оборудования и космических услуг, созданию перспективных ракет-носителей и новых технологий передачи данных.
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"Проекты должны обеспечить в срок до 2024 года резкое развитие российской космической техники и технологий", - сказал собеседник агентства.
Программа должна быть составлена Роскосмосом с привлечением Минпромторга, Минсвязи, Минэкономразвития и Минобрнауки, ПАО "Газпром" и госкорпорации "Росатом".
В настоящее время создание космической техники ведется в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. "Роскосмос" ранее неоднократно заявлял о планах разработки новой программы комплексного развития космических информационных технологий "Сфера" на период с 2021 по 2030 год и внесения в нее перспективных проектов по направлениям спутниковой связи, навигации и дистанционному зондированию Земли.
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Также реализуются и другие перспективные программы по созданию к 2028 году сверхтяжелой ракеты "Енисей" и одного из ее элементов – ракеты "Союз-6" ("Амур"). Помимо того, в новую единую программу, как рассказал собеседник РИА Новости, могут быть включены разработки коммерческих производителей, планирующих государственно-частное партнерство с "Роскосмосом" и его предприятиями.
Среди последних - проект по созданию грузового корабля "Арго", сборочного производства космических аппаратов с "Газпромом" и перспективной сверхлегкой ракеты с компанией "Ларос".
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РИА НаукаРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаМихаил МишустинРоскосмос
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