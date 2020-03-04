В России появится новая программа создания спутников и ракет

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову в течение трех месяцев утвердить дорожную карту по разработке новых спутниковых орбитальных группировок и перспективных ракет-носителей.

"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Борисову Ю.И. в 3-месячный срок утвердить "дорожную карту" развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" и обеспечить ее реализацию", - говорится в документе.

Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "дорожная карта" будет включать проекты по созданию новых орбитальных группировок, развитию серийного производства космических аппаратов, разработке нового абонентского оборудования и космических услуг, созданию перспективных ракет-носителей и новых технологий передачи данных.

"Проекты должны обеспечить в срок до 2024 года резкое развитие российской космической техники и технологий", - сказал собеседник агентства.

Программа должна быть составлена Роскосмосом с привлечением Минпромторга, Минсвязи, Минэкономразвития и Минобрнауки, ПАО "Газпром" и госкорпорации "Росатом".

В настоящее время создание космической техники ведется в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. "Роскосмос" ранее неоднократно заявлял о планах разработки новой программы комплексного развития космических информационных технологий "Сфера" на период с 2021 по 2030 год и внесения в нее перспективных проектов по направлениям спутниковой связи, навигации и дистанционному зондированию Земли.

Также реализуются и другие перспективные программы по созданию к 2028 году сверхтяжелой ракеты "Енисей" и одного из ее элементов – ракеты "Союз-6" ("Амур"). Помимо того, в новую единую программу, как рассказал собеседник РИА Новости, могут быть включены разработки коммерческих производителей, планирующих государственно-частное партнерство с "Роскосмосом" и его предприятиями.