"Т Плюс" вложит 1,3 млрд рублей в теплоснабжение Саратовской области

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Саратовский филиал "Т Плюс" в 2020 году планирует направить 1,3 миллиарда рублей в развитие системы теплоснабжения городов присутствия - Саратов, Балаково и Энгельс, говорится в сообщении компании.
"В 2020 году энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" планируют инвестировать 1,3 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства, главным образом, будут направлены на техническое перевооружение теплотрасс, реконструкцию генерирующего оборудования тепловых станций, центральных тепловых пунктов и котельных филиала.
"В рамках инвестпрограммы на 2020 год в городах присутствия энергокомпания планирует провести реконструкцию порядка 34 километров теплотрасс, заменить около 80 километров тепловой изоляции. Модернизированы будут не только магистральные, но и внутриквартальные тепловые сети города Саратова, которые были приняты Саратовским филиалом "Т Плюс" по концессионному соглашению с городской администрацией", - уточняется в сообщении.
Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тысяч Гкал/ч.