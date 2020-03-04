"Т Плюс" вложит 1,3 млрд рублей в теплоснабжение Саратовской области

"В 2020 году энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" планируют инвестировать 1,3 миллиарда рублей в развитие теплоснабжения региона", - говорится в сообщении.

"В рамках инвестпрограммы на 2020 год в городах присутствия энергокомпания планирует провести реконструкцию порядка 34 километров теплотрасс, заменить около 80 километров тепловой изоляции. Модернизированы будут не только магистральные, но и внутриквартальные тепловые сети города Саратова, которые были приняты Саратовским филиалом "Т Плюс" по концессионному соглашению с городской администрацией", - уточняется в сообщении.