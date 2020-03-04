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В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
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РИА Новости

В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции

17:37 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.
Как пояснял ранее Крашенинников, общероссийское голосование – это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституции, Законодательные нормы о порядке ее подготовки и проведения содержатся в статье 2 законопроекта об изменении в Конституцию, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена.
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По словам Крашенинникова, в Уголовном кодексе содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур – выборы, референдум. Данным законопроектом предлагается распространить их и на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.
"Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы, - добавил он.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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