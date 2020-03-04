В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.

Как пояснял ранее Крашенинников, общероссийское голосование – это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституции, Законодательные нормы о порядке ее подготовки и проведения содержатся в статье 2 законопроекта об изменении в Конституцию, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена.

По словам Крашенинникова, в Уголовном кодексе содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур – выборы, референдум. Данным законопроектом предлагается распространить их и на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.