В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.
Как пояснял ранее Крашенинников, общероссийское голосование – это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституции, Законодательные нормы о порядке ее подготовки и проведения содержатся в статье 2 законопроекта об изменении в Конституцию, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена.
По словам Крашенинникова, в Уголовном кодексе содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур – выборы, референдум. Данным законопроектом предлагается распространить их и на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.
"Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы, - добавил он.