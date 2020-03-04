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2020-03-04T21:43+0300
https://ria.ru/20200304/1568158370.html
Муфтий Татарстана разъяснил критику поправки о русском народе
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РИА Новости

Муфтий Татарстана разъяснил критику поправки о русском народе

17:34 04.03.2020 (обновлено: 21:43 04.03.2020)
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© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не высказывался против поправки к Конституции РФ, содержащей понятие "государствообразующий народ", а лишь выразил сомнение по поводу ее формулировки, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.
Ранее в СМИ появилась информация, что муфтий Татарстана выступил против закрепления в конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией, предвидя за этим "непоправимые последствия".
Московский Кремль
Вчера, 12:22
Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
"К сожалению, мое личное высказывание в рамках дискуссии по поправкам к законопроекту об изменениях в конституции получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии… Если говорить в целом о поправках к конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них. Тем более, что мы видим какое большое внимание Владимир Владимирович уделяет возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий", - говорит Самигуллин в своем заявлении, предоставленном ДУМ Татарстана.
По словам муфтия, в комментариях относительно его высказывания о государствообразующий народе "появилась разноголосица".
"Теперь о "государствообразующем народе". Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа – конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа". Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа", - пояснил муфтий свою позицию.
Самигуллин подчеркнул, что высказал свое личное мнение в рамках дискуссии, которую инициировал сам президент РФ. "В любом случае эти дискуссии лишь отражают то, что все мы радеем за процветание нашего Отечества, стремимся быть полезными и пытаемся внести свое аргументированное видение в основной закон страны", - уточнил он.
Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
3 марта, 20:39Религия и мировоззрение
Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе
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Камиль СамигуллинКонституция РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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