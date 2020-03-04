Муфтий Татарстана разъяснил критику поправки о русском народе

КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Муфтий Татарстана Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не высказывался против поправки к Конституции РФ , содержащей понятие "государствообразующий народ", а лишь выразил сомнение по поводу ее формулировки, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана

Ранее в СМИ появилась информация, что муфтий Татарстана выступил против закрепления в конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией, предвидя за этим "непоправимые последствия".

"К сожалению, мое личное высказывание в рамках дискуссии по поправкам к законопроекту об изменениях в конституции получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии… Если говорить в целом о поправках к конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них. Тем более, что мы видим какое большое внимание Владимир Владимирович уделяет возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий", - говорит Самигуллин в своем заявлении, предоставленном ДУМ Татарстана.

По словам муфтия, в комментариях относительно его высказывания о государствообразующий народе "появилась разноголосица".

"Теперь о "государствообразующем народе". Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа – конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа". Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа", - пояснил муфтий свою позицию.