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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-04T17:35+0300
https://ria.ru/20200304/1568158181.html
Асад: парламентские выборы состоятся в Сирии в установленные сроки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156048/33/1560483323_0:238:3071:1965_1036x0_80_0_0_7c4a1f00f2f442fcc24674a9e31f74af.jpg
РИА Новости

Асад: парламентские выборы состоятся в Сирии в установленные сроки

17:31 04.03.2020 (обновлено: 17:35 04.03.2020)
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Парламентские выборы в Сирии пройдут в установленные сроки, несмотря ни на что, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Выборы депутатов пройдут через несколько месяцев, они состоятся в установленные сроки, несмотря ни на что", - сказал Асад в интервью "России-24".
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Ранее пресс-служба сирийского президента сообщила, что Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.
На выборах в 2016 году явка составила 57,56%. Тогда за 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу вели 3,5 тысячи кандидатов.
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Война в СирииБашар АсадСирияВ мире
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