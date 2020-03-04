Асад: парламентские выборы состоятся в Сирии в установленные сроки

Ранее пресс-служба сирийского президента сообщила, что Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.

На выборах в 2016 году явка составила 57,56%. Тогда за 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу вели 3,5 тысячи кандидатов.