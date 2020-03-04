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В ЕР разработают законопроект об обязательной маркировке БАДов
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РИА Новости

В ЕР разработают законопроект об обязательной маркировке БАДов

17:30 04.03.2020 (обновлено: 17:47 04.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Единая Россия" работает над законопроектом об обязательной маркировке биологически активных добавок (БАДов), который позволит пресечь махинации в этой сфере, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья (фракция ЕР) Александр Петров.
"Единая Россия" ведет работу по разработке законопроекта об обязательной маркировке с элементами криптозащиты биологически активных добавок", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Петрова.
Депутат отметил, что сегодня рынок биологически активных добавок "один из самых неурегулированных". По его словам, "поток фальсификата", а также незарегистрированных БАДов, которые попадают к потребителям, "соотносим с контрафактом алкоголя и табака". Кроме того, вокруг этой отрасли выстроилась "целая криминальная схема по обману людей": за огромные деньги им предлагают "пустышки" под видом лекарств от тяжелых заболеваний".
Бороться с отдельно взятыми сайтами бессмысленно, уверен Петров. Он рассказал, что введение маркировки позволит покупателю с помощью специального приложения на мобильном телефоне узнать всю необходимую информацию о производителе, поставщике данной биологической добавки. Маркировка будет распространяться, в том числе и на "спортивное питание".
Петров отметил, что после принятия нормативных документов будет установлен переходный период, как и в ситуации с лекарствами, чтобы была возможность подготовить производства.
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