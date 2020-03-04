Польский ORLEN начал выпуск антисептика для борьбы с коронавирусом

"Компания ORLEN Oil немедленно приняла меры по запуску производства дезинфицирующей жидкости для рук. Наши лаборатории работают над этим уже несколько дней. Мы используем технические возможности компании, чтобы начать действия, связанные с защитой от коронавируса. Мы хотим как можно скорее удовлетворить ожидания поляков и повысить их безопасность", - цитирует пресс-служба главу правления ORLEN Даниеля Обайтка.