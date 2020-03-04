Польский ORLEN начал выпуск антисептика для борьбы с коронавирусом

ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Польский топливный концерн ORLEN срочно начинает выпуск дезинфицирующей жидкости, говорится в сообщении компании.
В настоящее время известно об одном выявленном в Польше пациенте, у которого диагностирован коронавирус.
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"Компания ORLEN Oil начнет производство дезинфицирующей жидкости для рук на производственном объекте в Едличе. Первая партия продукта скоро выйдет на рынок. Таким образом, группа ORLEN активно участвует в деятельности Министерства здравоохранения, связанной с профилактикой распространения коронавируса в Польше", - говорится в сообщении.
"Компания ORLEN Oil немедленно приняла меры по запуску производства дезинфицирующей жидкости для рук. Наши лаборатории работают над этим уже несколько дней. Мы используем технические возможности компании, чтобы начать действия, связанные с защитой от коронавируса. Мы хотим как можно скорее удовлетворить ожидания поляков и повысить их безопасность", - цитирует пресс-служба главу правления ORLEN Даниеля Обайтка.
По данным компании, массовое производство дезинфицирующей жидкости для рук начнется в ближайшие дни. В течение 2 недель на рынок поступит 1 миллион литров продукта. В первую очередь ею будут обеспечены государственные учреждения.
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