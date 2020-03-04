Комитет ГД поддержал порядок вступления поправок к Конституции в силу

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о порядке вступления законопроекта об изменении в Конституцию РФ в силу.

Законопроект о поправке в Конституцию РФ предлагается дополнить новой статьей. Предполагается, что общероссийское голосование по поправке может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда (КС) РФ на законопроект об изменении основного закона.

После одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, законопроект, за исключением 1 и 2 статей, вступит в силу со дня публикации. После этого, согласно документу, президент РФ направит не вступившие в силу статьи в Конституционный суд, который должен оценить их соответствие 1, 2 и 9 статьям Конституции. Также КС оценит конституционность порядка вступления в силу 1 статьи законопроекта.

Соответствующее заключение КС должен дать в течение недели. Если заключение будет положительным, вступит в силу 2 статья проекта - об общероссийском голосовании. "Изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании", - говорится в поправке.