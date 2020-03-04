Генсек ОПЕК научил Новака "здороваться ногами" из-за коронавируса

ВЕНА, 4 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо показал главе Минэнерго России Александру Новаку и членам российской делегации новый способ приветствия ногами, заменяющий традиционное рукопожатие на фоне распространения коронавируса. Соответствующее видео ОПЕК опубликовала в Twitter.
Способ заключается в том, что собеседники соприкасаются правой и левой ступней. На видео Новак, приехавший в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, с улыбкой пробует поздороваться таким образом с Баркиндо.
👀😀#OPEC #JMMC pic.twitter.com/74JLW2XPhl— OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020
С 4 по 6 марта в Вене проходит министерская встреча ОПЕК+, которая определит дальнейшую судьбу сделки о сокращении добычи нефти. Накануне страны организации объявили, что из-за угрозы распространения коронавируса на заседание допустят минимально возможное число делегатов, а журналистам запретят доступ в штаб-квартиру ОПЕК.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 80 тысяч человек, почти три тысячи из них умерли. Случаи заражения отмечаются и за пределами Китая — в 72 странах заболели более 10 тысяч человек, число умерших превысило 160.