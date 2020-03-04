Генсек ОПЕК научил Новака "здороваться ногами" из-за коронавируса

Способ заключается в том, что собеседники соприкасаются правой и левой ступней. На видео Новак, приехавший в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, с улыбкой пробует поздороваться таким образом с Баркиндо.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 80 тысяч человек, почти три тысячи из них умерли. Случаи заражения отмечаются и за пределами Китая — в 72 странах заболели более 10 тысяч человек, число умерших превысило 160.