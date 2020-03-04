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Генсек ОПЕК научил Новака "здороваться ногами" из-за коронавируса
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РИА Новости

Генсек ОПЕК научил Новака "здороваться ногами" из-за коронавируса

17:27 04.03.2020 (обновлено: 18:39 04.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо показал главе Минэнерго России Александру Новаку и членам российской делегации новый способ приветствия ногами, заменяющий традиционное рукопожатие на фоне распространения коронавируса. Соответствующее видео ОПЕК опубликовала в Twitter.
Способ заключается в том, что собеседники соприкасаются правой и левой ступней. На видео Новак, приехавший в Вену для участия в министерском мониторинговом заседании ОПЕК+, с улыбкой пробует поздороваться таким образом с Баркиндо.
С 4 по 6 марта в Вене проходит министерская встреча ОПЕК+, которая определит дальнейшую судьбу сделки о сокращении добычи нефти. Накануне страны организации объявили, что из-за угрозы распространения коронавируса на заседание допустят минимально возможное число делегатов, а журналистам запретят доступ в штаб-квартиру ОПЕК.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМохаммед БаркиндоКоронавирусыМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакВ мире
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