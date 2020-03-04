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https://ria.ru/20200304/1568157821.html
Хомяки и рулоны: немцы делают запасы на случай эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Хомяки и рулоны: немцы делают запасы на случай эпидемии коронавируса

17:26 04.03.2020
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Слово "Hamster" (хомяк - нем.) не сходит в последние дни со страниц немецкой прессы и экранов телевизоров. Однако журналисты и телеведущие говорят не о милых домашних питомцах - речь о немецких обывателях, которые массово скупают в магазинах и аптеках продукты, предметы первой необходимости, маски и дезинфицирующие средства.
С обращением к запаниковавшим и впавшим в "хомячество" согражданам в среду в бундестаге выступил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, который прямо заявил: "На прошлой неделе многие стали закупаться пригодными для хранения продуктами питания и туалетной бумагой. Полки некоторых супермаркетов временно опустели. Сейчас большинство полок уже снова наполнились".
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О том, действительно ли полки магазинов снова полны и что заставляет немцев, известных здравым подходом к жизненным трудностям, уподобляться запасливым хомячкам, попытался выяснить в Берлине корреспондент РИА Новости.

Спагетти и туалетная бумага

Полки в нескольких супермаркетах в центре Берлине, в общем, действительно полны, голодная смерть жителям немецкой столицы в ближайшее время не грозит. Тем не менее, ассортимент недорогих спагетти, а также муки, яиц, риса и туалетной бумаги действительно сократился. В некоторых магазинах этих продуктов просто нет.
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолки в одно из супермаркетов Берлина
Полки в одно из супермаркетов Берлина
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полки в одно из супермаркетов Берлина
Сотрудники магазинов заявили РИА Новости, что товары есть на складе, однако в последнее время наблюдается большой ажиотаж, их быстро раскупают. Пустые полки они объяснили нехваткой времени у персонала на то, чтобы выносить новые ящики с продукцией.
На вопрос, какие еще товары пользуются большим спросом в последние дни, сотрудники сообщили, что покупатели приобретают все больше мясных и овощных консервов, томатной пасты, чистящих и моющих средств.
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Маски и дезинфекция

Попытки купить в центре защитные маски и флакончики дезинфицирующих средств закончились неудачей. На входных дверях некоторых аптек даже были вывешены записки о том, что этих товаров нет в продаже.
На вопрос корреспондента РИА Новости, когда следует ждать поставки данных товаров, ни в одной аптеке не сумели дать определенный ответ. На вопрос, есть ли в аптеках дефицит других препаратов, сотрудники практически единогласно ответили отрицательно. Есть большой спрос на противопростудные препараты, а также витамины и иммуномодуляторы, однако это традиционно для зимнего периода.
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"Кто мне принесет?"

Люди, которые покупали больше трех банок консервов или пяти пачек риса, не выглядели испуганными или подавленными. При этом они были убеждены в правильности своих действий и приводили аргументы в пользу своей логики.
"Я не хотела ничего покупать, даже смеялась в Facebook над всеми этими "хомяками". Но через несколько дней вся соцсеть была полна фотографиями пустых полок в магазинах. И я подумала, что, даже если в карантин я не попаду, мне скоро просто нечего будет купить. Поэтому вот, решила запасти пару пачек риса. Мяса я не ем вообще", - рассказала РИА Новости молодая покупательница в одном из продуктовых магазинов.
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"А вдруг я попаду под карантин? Две недели нельзя из дома выходить... У меня никого нет. Кто мне продукты будет носить?", - ответила пожилая женщина с сумкой на колесиках. Она добавила, что в Берлине уже закрыты несколько школ и предприятий, сотрудники которых находились в контакте с больными - по ее словам, вопрос об обеспечении этих людей продуктами и лекарствами лег на плечи исключительно родственников и друзей.
"У меня дома всегда есть запас продуктов, стирального порошка, спичек. Так что ничего необычного в том, что я беру чуть больше продуктов или каких-то средств, нет. Все так живут. Странно, что из этого сейчас делают какие-то сенсационные новости", - заявила молодая мать с двумя детьми. Она добавила, что и сейчас в ее доме продуктов хватит, чтобы "продержаться месяца два".
"Боже, мне хотелось бы обратиться к людям, которые делают "хомячьи запасы": будьте милыми и отдайте часть масок и дезинфицирующих средств, которые складированы в ваших бункерах, тем людям и организациям, которые действительно в этом нуждаются", - сказал молодой человек в центре Берлина. Он пояснил, что имеет в виду "уровень гигиены в клиниках и медицинских практиках", где и без того "есть нехватка защитных костюмов", и куда "каждый может попасть в экстренном случае".
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