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В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
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РИА Новости

В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса

17:32 04.03.2020
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© REUTERS / China Daily Китай
Китай
© REUTERS / China Daily
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Пекинская больница выписала пациента, которому был поставлен диагноз пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, и энцефалит, коронавирус может поражать и центральную нервную систему, говорится в сообщении больницы "Дитань" Столичного медицинского университета Пекина.
С 12 января и по состоянию на 3 марта в больницу "Дитань" были госпитализированы 150 пациентов c коронавирусной инфекцией, однако только у одного пациента была диагностирована вирусная пневмония, вызываемая COVID-19, и энцефалит.
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"По состоянию на данный момент, мы получали информацию о том, что больные COVID-19 страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражается печень, почти, нарушаются функции других внутренних органов, однако до сегодняшнего дня не было информации о том, что вирус может поражать центральную нервную систему, это первый подобный случай в мире", - говорится в опубликованном сообщении медучреждения.
Сообщается, что пациент, 56-летний мужчина, 24 января был госпитализирован с тяжелой дыхательной недостаточностью и вирусной пневмонией. После госпитализации больному провели антивирусную терапию, противобактериологическую терапию, а также лечили препаратами традиционной медицины, но состояние больного не улучшалось.
На 10-й день болезни, 27 января компьютерная томография показала частичные изменения в легких. На 14-й день у пациента начала наблюдаться судорога челюстно-лицевых мышц, медицинский осмотр показал положительный результат на регидность затылочных мышц, замедленный зрачковый рефлекс на свет, компьютерная томография головы не выявила патологий.
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Анализ показал наличие нового типа коронавируса в спинномозговой жидкости больного, ему был поставлен клинический диагноз вирусный энцефалит.
После 14-дней поддержания искусственного дыхания, а также лечения вирусного энцефалита, болезнь легких пошла на улучшение, симптомы нервного заболевания исчезли. На 32-й день болезни пациента перевели в отделение интенсивной терапии, где его продолжили лечить от коронавируса.
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"Во время клинических наблюдений есть немало случаев, когда у больных наблюдается ригидность затылочных мышц, внезапное расстройство сознания, и даже случаи бессознательного состояния. Сталкиваясь с такими случаями, нужно быть бдительными, коронавирус нового типа, возможно, может поражать центральную нервную систему, поэтому необходимо своевременно проводить анализ спинномозговой жидкости, чтобы иметь более комплексное понимание о COVID-19, лечить осложнения нервной системы, и таким образом снизить смертность среди тяжелобольных", - приводятся в сообщении слова заведующего отделом интенсивной терапии больницы Лю Цзина.
Пациент после успешного лечения 25 февраля был выписан из больницы.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
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