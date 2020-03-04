В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Пекинская больница выписала пациента, которому был поставлен диагноз пневмония, вызываемая Пекинская больница выписала пациента, которому был поставлен диагноз пневмония, вызываемая новым типом коронавируса , и энцефалит, коронавирус может поражать и центральную нервную систему, говорится в сообщении больницы "Дитань" Столичного медицинского университета Пекина

С 12 января и по состоянию на 3 марта в больницу "Дитань" были госпитализированы 150 пациентов c коронавирусной инфекцией, однако только у одного пациента была диагностирована вирусная пневмония, вызываемая COVID-19, и энцефалит.

"По состоянию на данный момент, мы получали информацию о том, что больные COVID-19 страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражается печень, почти, нарушаются функции других внутренних органов, однако до сегодняшнего дня не было информации о том, что вирус может поражать центральную нервную систему, это первый подобный случай в мире", - говорится в опубликованном сообщении медучреждения.

Сообщается, что пациент, 56-летний мужчина, 24 января был госпитализирован с тяжелой дыхательной недостаточностью и вирусной пневмонией. После госпитализации больному провели антивирусную терапию, противобактериологическую терапию, а также лечили препаратами традиционной медицины, но состояние больного не улучшалось.

На 10-й день болезни, 27 января компьютерная томография показала частичные изменения в легких. На 14-й день у пациента начала наблюдаться судорога челюстно-лицевых мышц, медицинский осмотр показал положительный результат на регидность затылочных мышц, замедленный зрачковый рефлекс на свет, компьютерная томография головы не выявила патологий.

Эксперты в ходе анализа образца спинномозговой жидкости больного на возможный патоген инфекционного заболевания исключили другие возбудители и обнаружили геном COVID-19.

Анализ показал наличие нового типа коронавируса в спинномозговой жидкости больного, ему был поставлен клинический диагноз вирусный энцефалит.

После 14-дней поддержания искусственного дыхания, а также лечения вирусного энцефалита, болезнь легких пошла на улучшение, симптомы нервного заболевания исчезли. На 32-й день болезни пациента перевели в отделение интенсивной терапии, где его продолжили лечить от коронавируса.

"Во время клинических наблюдений есть немало случаев, когда у больных наблюдается ригидность затылочных мышц, внезапное расстройство сознания, и даже случаи бессознательного состояния. Сталкиваясь с такими случаями, нужно быть бдительными, коронавирус нового типа, возможно, может поражать центральную нервную систему, поэтому необходимо своевременно проводить анализ спинномозговой жидкости, чтобы иметь более комплексное понимание о COVID-19, лечить осложнения нервной системы, и таким образом снизить смертность среди тяжелобольных", - приводятся в сообщении слова заведующего отделом интенсивной терапии больницы Лю Цзина.