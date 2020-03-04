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На Украине рассказали о состоянии жены заболевшего коронавирусом
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РИА Новости

На Украине рассказали о состоянии жены заболевшего коронавирусом

17:17 04.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Состояние здоровья жены заболевшего коронавирусом украинца удовлетворительное, она находится в изолированном специальном боксе, сообщила в среду пресс-служба Генштаба ВС Украины.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот же день вечером жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин.
"Женщина находится в изоляторе инфекционного отделения Черновицкого военного госпиталя. По словам лечащего врача, состояние здоровья пациентки удовлетворительное. Утром провели комплексное диагностическое обследование, в том числе на возможное заболевание коронавируса. Женщина находится в полностью изолированном специальном боксе. Доступ к ней имеет только лечащий врач, которой использует все необходимые средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
По данным пресс-службы, результаты анализа на заболевание коронавирусом должны поступить в госпиталь в четверг.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, в том числе в Сенегале. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыУкраинаВ мире
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