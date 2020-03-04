На Украине рассказали о состоянии жены заболевшего коронавирусом

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. В тот же день вечером жители Черновцов устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Местные власти были вынуждены на фоне протестов поместить ее на карантин.