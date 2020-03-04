В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России

Ранее Бганба обратился к послу России в республике Алексею Двинянину с просьбой возбудить дело об отравлении Бжании. По его словам, "невыполнение требований абхазское правительство будет расценивать как недружественный акт в отношении Абхазии и оставит за собой право на действия по защите суверенитета граждан республики".

В штабе считают, подобной риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде и не должно быть в принципе. "Сегодняшний демарш может повлечь негативные последствия в двусторонних отношениях, поскольку он не имеет ничего общего с озабоченностью здоровьем кандидата Бжания", - заявили представители кандидата Бжании.