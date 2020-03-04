Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T17:14+0300
https://ria.ru/20200304/1568156937.html
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
https://cdn24.img.ria.ru/images/102111/80/1021118054_0:202:3059:1922_1036x0_80_0_0_2c82db8c2ed3cb96922c514e0ae3141f.jpg
РИА Новости

В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России

17:14 04.03.2020
3645
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 4 мар - РИА Новости. Центральный предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании выразил удивление в связи с заявлением и.о. главы государства Валерия Бганбы о принятии мер по защите суверенитета республики в случае, если Россия не выполнит ряд требований.
Ранее Бганба обратился к послу России в республике Алексею Двинянину с просьбой возбудить дело об отравлении Бжании. По его словам, "невыполнение требований абхазское правительство будет расценивать как недружественный акт в отношении Абхазии и оставит за собой право на действия по защите суверенитета граждан республики".
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Вчера, 12:41
Российские врачи диагностировали у Бжании двустороннюю пневмонию
"Крайне удивлены демаршем исполняющего обязанности президента Абхазии В.Р. Бганба в отношении стратегического союзника – Российской Федерации, совершенного 4 марта", - говорится в сообщении.
В штабе считают, подобной риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде и не должно быть в принципе. "Сегодняшний демарш может повлечь негативные последствия в двусторонних отношениях, поскольку он не имеет ничего общего с озабоченностью здоровьем кандидата Бжания", - заявили представители кандидата Бжании.
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Вчера, 12:18
Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании
3237712913
Обсудить 4
РоссияАлексей ДвинянинАслан БжанияВалерий БганбаАбхазияВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович
Умер адмирал флота Алексей Сорокин
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о совершенных ошибках
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Актер Алексей Панин
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Рада отправила в отставку премьера Гончарука
Ренат Мистахов
СК попросил арестовать главу корпорации "Ак Барс" по делу о взятке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния