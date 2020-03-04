Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для омбудсмена

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в среду поддержал поправку о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство уполномоченному по правам человека.
Авторами поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
"Уполномоченным по правам человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в тексте поправки.
Также президент своей поправкой предложил распространить на омбудсмена РФ запрет о наличии в зарубежных банках счетом и вкладов.