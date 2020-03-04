Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для омбудсмена

"Уполномоченным по правам человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в тексте поправки.