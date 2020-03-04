Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для прокуроров

Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации Конституцию РФ в год ее 20-летнего юбилея поправят второй раз, чтобы объединить Верховный и Высший арбитражный суды России — соответствующее предложение внес президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня 2013 года.