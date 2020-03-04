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Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для прокуроров
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал запрет на иностранное гражданство для прокуроров

17:10 04.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку к Конституции России о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство прокурорам в РФ.
Авторами поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
"Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в тексте поправки.
Также президент своей поправкой предложил распространить на прокуроров РФ запрет о наличии в зарубежных банках счетов и вкладов.
Конституция РФ
24 июня 2013, 13:50
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской ФедерацииКонституцию РФ в год ее 20-летнего юбилея поправят второй раз, чтобы объединить Верховный и Высший арбитражный суды России — соответствующее предложение внес президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня 2013 года.
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФАндрей МакаровСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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