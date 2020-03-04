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Австрия не намерена принимать новых беженцев
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РИА Новости

Австрия не намерена принимать новых беженцев

17:08 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц в среду на пресс-конференции вновь заявил, что Австрия не намерена принимать новых беженцев.
Ранее федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к тому, чтобы Австрия как член ЕС "в определенной мере" приняла участие в приеме беженцев, в особенности женщин и детей.
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"Наша линия как федерального правительства ясна, а именно: никакого дополнительного добровольного приема (беженцев - ред.) в Австрии", - сказал Курц на пресс-конференции.
Курц мотивировал отказ тем, что Австрия стала одной из стран ЕС, которые сильнее всего затронул миграционный кризис в 2015 году. Если исходить из расчета на душу населения, вряд ли еще какая-то страна в мире и тем более в ЕС когда-либо вообще принимала столько беженцев как Австрия в тот период, добавил он.
"Я призываю к тому, чтобы сначала хорошо интегрировать тех, кто уже здесь. Например, у нас 30 тысяч безработных беженцев, которых было бы хорошо привести на рынок труда", - подчеркнул канцлер.
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Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. ЕС уже заявил о помощи Греции в охране границ.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.
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Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииАлександер Ван дер БелленСебастьян КурцЕвросоюзГрецияАвстрияСирияВ мире
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