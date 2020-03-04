ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Австрийский канцлер Австрийский канцлер Себастьян Курц в среду на пресс-конференции вновь заявил, что Австрия не намерена принимать новых беженцев.

"Наша линия как федерального правительства ясна, а именно: никакого дополнительного добровольного приема (беженцев - ред.) в Австрии", - сказал Курц на пресс-конференции.

Курц мотивировал отказ тем, что Австрия стала одной из стран ЕС, которые сильнее всего затронул миграционный кризис в 2015 году. Если исходить из расчета на душу населения, вряд ли еще какая-то страна в мире и тем более в ЕС когда-либо вообще принимала столько беженцев как Австрия в тот период, добавил он.

"Я призываю к тому, чтобы сначала хорошо интегрировать тех, кто уже здесь. Например, у нас 30 тысяч безработных беженцев, которых было бы хорошо привести на рынок труда", - подчеркнул канцлер.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. ЕС уже заявил о помощи Греции в охране границ.